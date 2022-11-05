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За час окупації до Криму незаконно переїхали сотні тисяч росіян: їх треба видворити

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Субота 05 листопада 2022 05:18
За час окупації до Криму незаконно переїхали сотні тисяч росіян: їх треба видворити Фото: За час окупації до Криму незаконно переїхали сотні тисяч росіян (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

За період окупації на Кримський півострів незаконно переїхало близько 800 тисяч громадян Росії. Їх потрібно видворити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар постійної представниці президента України в АР Крим Таміли Ташевої для матеріалу Daily Mail.

Посадовиця зазначила, що, згідно з українським і міжнародним законодавством, якщо громадяни чужої держави нелегально перетинають кордон, їх потрібно примусово відправити назад.

"Тому якщо вони нелегали, то повинні повернутися до росії, виїхати з українського Криму після деокупації", - підкреслила Ташева.

За її словами, заявки від росяін, які мають українське подружжя чи дітей, "будуть сприйняті з розумінням, як і заявки тих, які доведуть свою підтримку України".

"Це складне питання, адже вони незаконно перебувають на території нашої держави та беруть участь у злочинній колонізаційній політиці Кремля", - додала представниця президента.

Нагадаємо, в окупованому Криму російський Червоний хрест вкрав українське майно.

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