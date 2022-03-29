UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чалый рассказал, как Эрдоган спас переговоры с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Представитель украинской делегации на переговорах с РФ Александр Чалый рассказал, что переговоры были спасены благодаря президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон UAразом.

По его словам, в субботу были очень сложные переговоры.

"Нам надо отдать большой почет президенту Эрдогану. Потому что в субботу были очень сложные переговоры, они были в полном тупике. И я ожидал, что следующая неделя ни к чему не приведет", - сказал он.

Также он отметил, что благодаря тому, что президент Эрдоган провел переговоры в треугольнике Украина-РФ дало возможность собраться в Стамбуле и получить определенные договоренности на уровне глав делегаций.

Также Чалый подчеркнул, что во вторник делегации сделали только первый шаг на очень сложном пути" и впереди у переговорщиков "очень много тяжелых тем".

"Но мы имеем определенные ориентиры, которые нам позволят: а) на техническом уровне выйти на некоторые договоренности и б) открыть возможность встречи на высшем государственном уровне, чтобы решить окончательные спорные вопросы высшего сорта. Это дает возможность после этого переходить к многоформатного измерения наших переговоров", - сказал Чалый.

Ранее мы сообщали, что Чалый описал, как Россия может стать гарантом безопасности Украины.

Также мы писали, что Арахамия назвал условия Украины относительно гарантий безопасности.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Реджеп Тайип ЭрдоганВторжение России в Украину