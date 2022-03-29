Чалый рассказал, как Эрдоган спас переговоры с Россией

Представитель украинской делегации на переговорах с РФ Александр Чалый рассказал, что переговоры были спасены благодаря президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон UAразом.

По его словам, в субботу были очень сложные переговоры.

"Нам надо отдать большой почет президенту Эрдогану. Потому что в субботу были очень сложные переговоры, они были в полном тупике. И я ожидал, что следующая неделя ни к чему не приведет", - сказал он.

Также он отметил, что благодаря тому, что президент Эрдоган провел переговоры в треугольнике Украина-РФ дало возможность собраться в Стамбуле и получить определенные договоренности на уровне глав делегаций.

Также Чалый подчеркнул, что во вторник делегации сделали только первый шаг на очень сложном пути" и впереди у переговорщиков "очень много тяжелых тем".

"Но мы имеем определенные ориентиры, которые нам позволят: а) на техническом уровне выйти на некоторые договоренности и б) открыть возможность встречи на высшем государственном уровне, чтобы решить окончательные спорные вопросы высшего сорта. Это дает возможность после этого переходить к многоформатного измерения наших переговоров", - сказал Чалый.