Чалый рассказал, как Эрдоган спас переговоры с Россией
Представитель украинской делегации на переговорах с РФ Александр Чалый рассказал, что переговоры были спасены благодаря президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон UAразом.
По его словам, в субботу были очень сложные переговоры.
"Нам надо отдать большой почет президенту Эрдогану. Потому что в субботу были очень сложные переговоры, они были в полном тупике. И я ожидал, что следующая неделя ни к чему не приведет", - сказал он.
Также он отметил, что благодаря тому, что президент Эрдоган провел переговоры в треугольнике Украина-РФ дало возможность собраться в Стамбуле и получить определенные договоренности на уровне глав делегаций.
Также Чалый подчеркнул, что во вторник делегации сделали только первый шаг на очень сложном пути" и впереди у переговорщиков "очень много тяжелых тем".
"Но мы имеем определенные ориентиры, которые нам позволят: а) на техническом уровне выйти на некоторые договоренности и б) открыть возможность встречи на высшем государственном уровне, чтобы решить окончательные спорные вопросы высшего сорта. Это дает возможность после этого переходить к многоформатного измерения наших переговоров", - сказал Чалый.
Ранее мы сообщали, что Чалый описал, как Россия может стать гарантом безопасности Украины.
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