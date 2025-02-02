Чадний газ: українцям нагадали, як розпізнати симптоми отруєння та уникнути трагедії

Чадний газ може накопичуватися в приміщеннях із несправним обладнанням, це можуть бути генератори, двигуни, печі, обігрівачі тощо, або у приміщеннях з недостатньою вентиляцією.

Ця речовина не має ані запаху, ані кольору, тому визначити її концентрацію у приміщенні без спеціальних приладів неможливо.



При тривалому вдиханні чадного газу навіть у невеликій кількості у людини можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям. Серед перших симптомів - головний біль, запаморочення, втома, сухий кашель та нудота.

Щоб уберегтися від отруєння чадним газом, дотримуйтеся таких правил: