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Чадний газ: українцям нагадали, як розпізнати симптоми отруєння та уникнути трагедії

Неділя 02 лютого 2025 22:45
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Чадний газ: українцям нагадали, як розпізнати симптоми отруєння та уникнути трагедії Ілюстративне фото: українцям нагадали, як розпізнати симптоми отруєння та уникнути трагедії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Чадний газ є небезпечною для людини речовина, яка може накопичуватися в приміщеннях із несправним обладнанням. Отруєння чадним газом може бути смертельним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Чадний газ може накопичуватися в приміщеннях із несправним обладнанням, це можуть бути генератори, двигуни, печі, обігрівачі тощо, або у приміщеннях з недостатньою вентиляцією.

Ця речовина не має ані запаху, ані кольору, тому визначити її концентрацію у приміщенні без спеціальних приладів неможливо.
Чадний газ: українцям нагадали, як розпізнати симптоми отруєння та уникнути трагедії

При тривалому вдиханні чадного газу навіть у невеликій кількості у людини можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям. Серед перших симптомів - головний біль, запаморочення, втома, сухий кашель та нудота.

Щоб уберегтися від отруєння чадним газом, дотримуйтеся таких правил:

  • не залишайте без нагляду ввімкнені газові прилади;
  • для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади;
  • регулярно перевіряйте справність газового обладнання, вентиляційних каналів та димоходів;
  • у помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині;
  • не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні;
  • часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади;
  • встановіть детектор чадного газу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 11 січня на гірськолижному курорті Драгобрат в Україні сталась пожежа. Там також палав готель, однак обійшлося без постраждалих.

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