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Бывшего охранника Макрона отправили в тюрьму. В 2018 году напал на протестующего

Автор: Сергей Пышкин

Бывшего охранника президента Франции Эммануэля Макрона Александра Беналла приговорили к году тюрьмы и двухлетнему условному сроку. В 2018 году он напал на протестующего.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В 2017 году Беналла отвечал за безопасность Макрона во время президентской компании.

В июле 2018 года издание Le Monde опубликовало кадры, на которых мужчина в полицейской форме нападает на участников акции, которые вышли на поддержку профсоюзов. Через несколько дней Беналла освободили, а прокуратура возбудила против него дело.

В то же время инцидент с охранником стал причиной дальнейшего давления на Макрона со стороны оппозиции и комитета сенаторов, поскольку выяснилось, что после освобождения, Беналла продолжал работать на нынешнего президента.

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ФранцияЭммануэль Макрон