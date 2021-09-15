BYD показал обтекаемый электромобиль Ocean-X с запасом хода 1000 км

Представлен новый концептуальный электрический седан BYD Ocean-X. Китайский автопроизводитель гордится, что новинка получила рекордно низкий для машин бренда коэффициент аэродинамического сопротивления на уровне 0,21.

BYD пока не сообщает всех технических подробностей об "океаническом" концепте, но не скрывает, что в его основе лежит новая платформа 3.0. Архитектура отличается повышенной жесткостью, безопасными аккумуляторными батареями и мощными электромоторами.

Также анонсировано, что серийный образец электрического седана получит запас хода на одном заряде батареи в 1000 км. Машина поддерживает зарядку постоянным током от сети 800 В. От фастчарджера новый BYD за 5 минут может пополнить батарею энергией, достаточной для пробега в 150 км.

BYD Ocean-X сможет разгоняться с места до первой "сотни" за 2,9 секунды, при этом потребление энергии будет не выше, чем у более медленных и спокойных электромобилей. Оригинальная система охлаждения и нагрева аккумуляторов увеличивает КПД силовой установки при одновременном снижении потерь энергии.

О сроках запуска серийной версии электрического седана в серию BYD пока не сообщает, но также известно, что некоторые технические решения, примеренные в концепте, появятся на будущих серийных электромобилях марки.