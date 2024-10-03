Буйвіл у Львівській області спричинив смертельну аварію: що відомо

Аварія трапилася поблизу села Річки, коли автомобіль зіштовхнувся з великою рогатою худобою та вилетів у кювет.

Унаслідок зіткнення 47-річний водій був затиснутий у понівеченому автомобілі. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували його, але, на жаль, він помер на місці через отримані травми. Двох пасажирів автомобіля було травмовано.

Для ліквідації наслідків ДТП залучили 11 рятувальників і 3 одиниці спецтехніки. Крім деблокування постраждалих, рятувальники відключили акумуляторну батарею, щоб запобігти загорянню. Інцидент розслідують правоохоронці.



Фото: ДТП у Львівській області (facebook.com DSNSLVIVSKERU)

ДТП в Україні

Раніше ми повідомляли, що кількість аварій в Україні збільшилась за період з січня по серпень 2024 року. За цей період загинуло 1918 осіб та було травмовано 20 862 особи.

Якщо цьогорічну статистику порівнювати з аналогічним періодом 2023 року, то можна зробити висновок, що кількість ДТП з загиблими або травмованими збільшилась на 10,5% - до 16 621 випадків.

Серед головних причин аварій Патрульна поліція України виділяє: