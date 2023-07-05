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Був під слідством за теракт 2015 року. Що відомо про підривника з суду Києва

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Київ, Середа 05 липня 2023 20:36
Був під слідством за теракт 2015 року. Що відомо про підривника з суду Києва Фото: що відомо про чоловіка, який влаштував вибух в суді Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Шевченківському районному суді Києва сьогодні пролунав вибух. За даними правоохоронців, вибух стався під час спроби втечі з-під варти Ігоря Гуменюка, якого судили за теракт, скоєний під Верховною радою в 2015 році.

РБК-Україна розповідає, що відомо про справу Гуменюка та що сталося в суді Києва.

Що сталося в суді Києва

Ввечері у столичних Telegram-каналах з'явилася інформація про вибух в будівлі Шевченківського районного суду Києва. Цю ж інформацію РБК-Україна підтвердила речниця МВС Мар'яна Рева, а джерело в правоохоронних органах зазначило, що до цього причетний Ігор Гуменюк.

Як розповів на брифінгу для журналістів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, сьогодні Гуменюка доставили на чергове засідання, після якого він зайшов в туалет, прочинив двері та кинув у конвоїрів невстановлений вибуховий предмет.

Потім він спробував втекти з зали суду, але був зупинений пострілами в повітря. Після невдалої спроби втечі Гуменюк забарикадувався в іншій кімнаті суду, а під час штурму кинув в правоохоронців ще один вибуховий пристрій. В результаті правоохоронці отримали поранення, а сам Гуменюк загинув від вибуху.

Фото: у Шевченківському райсуді Києва пролунав вибух 5 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Хто такий Ігор Гуменюк

Ігоря Гуменюка підозрюють у скоєнні теракту 31 серпня 2015 року. Тоді, за даними слідства, під час протестів під Верховною радою проти внесення до Конституції змін, які передбачали особливий окремих районів Донецької та Луганської областей, Гуменюк кинув в правоохоронців гранату.

Тоді в результаті вибуху загинули четверо військовослужбовців Нацгвардії, ще десятки отримали поранення. Також у справі фігурує боєць добровольчого батальйону "Карпатська Січ" Сергій Крайняк. Той, за версією слідства, допомагав Гуменюку вчинити вибух.

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Фото: Ігор Гуменюк, фігурант справи про теракт 2015 року (facebook.com Ігор Гуменюк)

Справу розглядають в Шевченківському райсуді Києва ще з серпня 2016 року, але вирок Гуменюку так і не був оголошений. Весь цей час він перебував в СІЗО, а сьогодні на засіданні йому мали продовжити запобіжний захід.

Гуменюк народився у Кам'янець-Подільському, де очолював місцевий осередок ВГО "Сокіл". Потім став бійцем добровольчого батальйону "Січ" та брав участь у війні на Донбасі.

Нагадаємо, всі подробиці сьогоднішнього вибуху в Шевченківському райсуді Києва ви можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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