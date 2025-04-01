Був єдиним сином. На фронті загинув працівник видавництва Юрій "Руссо" Ясінський

28 березня 2025 року на Донеччині загинув військовослужбовець, працівник видавництва "Підручники і посібники" Юрій "Руссо" Ясінський. Йому було 27 років.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію волонтерського проекту "Недописані" у мережі Х .

Що відомо про полеглого Героя

Юрій народився в Тернополі 1 травня 1997 року. Навчався у Тернопільській ЗОШ № 18, згодом вступив у технічний коледж, а тоді у Тернопільський національний політехнічний університет ім. І. Пулюя, де здобув спеціальність "Прикладна механіка (зварювання)".

У червні торік Ясінського мобілізували до лав ЗСУ, він був оператором БПЛА. Юрій загинув в боях поблизу села Олексіївка Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання.

"Життя Юрія Ясінського обірвалося дуже рано, і цей біль не вгамувати. Сумуємо разом з батьками, які втратили єдиного сина, та низько схиляємо голови в скорботі… Шана і вічна пам’ять Герою, який віддав своє молоде життя, захищаючи рідну землю та кожного з нас", - написали у видавництві "Підручники і посібники".

Про дату і час поховання Героя повідомлять згодом.

Юрій "Руссо" Ясінський (фото: x.com/nedopysani)