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Був єдиним сином. На фронті загинув працівник видавництва Юрій "Руссо" Ясінський

Вівторок 01 квітня 2025 15:26
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Був єдиним сином. На фронті загинув працівник видавництва Юрій "Руссо" Ясінський Юрій "Руссо" Ясінський загинув на фронті (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

28 березня 2025 року на Донеччині загинув військовослужбовець, працівник видавництва "Підручники і посібники" Юрій "Руссо" Ясінський. Йому було 27 років.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію волонтерського проекту "Недописані" у мережі Х.

Що відомо про полеглого Героя

Юрій народився в Тернополі 1 травня 1997 року. Навчався у Тернопільській ЗОШ № 18, згодом вступив у технічний коледж, а тоді у Тернопільський національний політехнічний університет ім. І. Пулюя, де здобув спеціальність "Прикладна механіка (зварювання)".

У червні торік Ясінського мобілізували до лав ЗСУ, він був оператором БПЛА. Юрій загинув в боях поблизу села Олексіївка Волноваського району Донецької області під час виконання бойового завдання.

"Життя Юрія Ясінського обірвалося дуже рано, і цей біль не вгамувати. Сумуємо разом з батьками, які втратили єдиного сина, та низько схиляємо голови в скорботі… Шана і вічна пам’ять Герою, який віддав своє молоде життя, захищаючи рідну землю та кожного з нас", - написали у видавництві "Підручники і посібники".

Про дату і час поховання Героя повідомлять згодом.

Був єдиним сином. На фронті загинув працівник видавництва Юрій &quot;Руссо&quot; ЯсінськийЮрій "Руссо" Ясінський (фото: x.com/nedopysani)

Раніше ми писали про те, що 18 березня на Луганщині загинув журналіст і військовий Дмитро Бєндіков, який був бійцем Третьої штурмової бригади з літа 2024 року. Героя похоронили у Києві на Берковецькому кладовищі.

Читайте також про те, що на початку березня на фронті загинув командир 1 батальйону 37-ї бригади морської піхоти Володимир "Золотий" Стогній. Він став на захист України ще у 2015 році, під час повномасштабного вторгнення звільняв Херсонщину та боронив Бахмут.

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