Був у боях біля Маріуполя та Дебальцевого. У Донецьку в ДТП загинув російський підполковник

Російський підполковник, який воював біля Маріуполя, Дебальцеве та Іловайська, Костянтин Ланчак "Хорват" загинув під дорожньої аварії у Донецьку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram написав офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

Він народився у Торезі Горлівського району. З перших днів російського вторгнення в Україну у 2014 році він зайняв сторону окупантів та брав участь у боях за "ДНР. Пізніше він створив бандитське формування "Октава", яке стало артилерійським дивізіоном російської армії.

Ланчак брав участь у боях в Іловайську та Дебальцевому, на донецькому та горлівському напрямках. У 2022 році зі своїм дивізіоном брав участь у боях на півдні та у Маріуполі. Там він отримав численні поранення.

За словами Штефана, російський терорист потрапив у ДТП у Донецьку та загинув.

Фото: Костянтин Ланчак "Хорват" (росЗМІ)

Втрати росармії в Україні

Згідно з ранковими даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні в Україні на 30 жовтня склали 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку широкомасштабного вторгнення становить 299 940 військових. Окрім того, ЗСУ знищили ворожий літак, 15 танків та 20 БПЛА.

Додамо, як уточнили в Силах оборони Таврійського напрямку, українські бійці з 10 жовтня знищили вже шостий російський літак Су-25 на Авдіївському напрямку. Також учора спікер Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що наступ військ РФ під Авдіївкою призвів до величезних втрат у противника - з 10 жовтня окупанти втратили понад 6500 осіб.

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