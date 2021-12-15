Без бустерной прививки вакцины против "Омикрона" могут быть неэффективными, - ученые

В частности, ученые Массачусетской больницы общего профиля (MGH), Гарварда и Массачусетского технологического института протестировали образцы крови людей, которые прошли иммунизацию от коронавируса этими вакцинами.

Так, исследователи обнаружили "низкую или отсутствующую" нейтрализацию антител варианта из регулярных схем всех трех вакцин - как двух прививок препаратом Moderna или Pfizer/BioNTech, так и однодозной Johnson & Johnson.

Вместе с тем исследование показало, что кровь тех, кто получил бустерную дозу, имеет более сильную нейтрализацию антител.

Ученые также предположили, что "Омикрон" более заразный, чем предыдущие варианты, которые вызывают беспокойство, в том числе они подчеркнули, что новый вариант может впоследствии "обогнать" по опасности и "Дельта"-штамм.