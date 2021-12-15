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Без бустерной прививки вакцины против "Омикрона" могут быть неэффективными, - ученые

Автор: Мария Кучерявец

Американские ученые определили, что вакцины Johnson & Johnson Moderna (Pfizer, Moderna и Johnson) имеют более низкую эффективность в борьбе со штаммом "Омикрон". Но бустерная доза этих препаратов значительно усиливает их действие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, ученые Массачусетской больницы общего профиля (MGH), Гарварда и Массачусетского технологического института протестировали образцы крови людей, которые прошли иммунизацию от коронавируса этими вакцинами.

Так, исследователи обнаружили "низкую или отсутствующую" нейтрализацию антител варианта из регулярных схем всех трех вакцин - как двух прививок препаратом Moderna или Pfizer/BioNTech, так и однодозной Johnson & Johnson.

Вместе с тем исследование показало, что кровь тех, кто получил бустерную дозу, имеет более сильную нейтрализацию антител.

Ученые также предположили, что "Омикрон" более заразный, чем предыдущие варианты, которые вызывают беспокойство, в том числе они подчеркнули, что новый вариант может впоследствии "обогнать" по опасности и "Дельта"-штамм.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцины от коронавируса могут быть менее эффективными против штамма "Омикрон".

Также стало известно, что китайская вакцина Sinovac не дает надежной защиты от нового штамма "Омикрон".

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Соединенные Штаты АмерикиВакцина от коронавируса