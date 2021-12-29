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Бустерная прививка может вызвать нехватку вакцин в бедных странах,- ВОЗ

Автор: Сергей Пышкин

Штаммы коронавируса "Дельта" и "Омикрон" могут спровоцировать большое количество новых случаев заражения. ВОЗ призывает не допустить несправедливого перераспределения вакцин в мире.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По словам Гебрейесуса, сегодня в мире увеличивается не только число заразившихся, но и госпитализаций. В то же время ВОЗ взволновано из-за того, что "Омикрон" заразнее других вариантов заболевания.

"Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения во всем мире", - заявил Гебрейесус.

Также генеральный директор ВОЗ отметил, что бустерная вакцинация и в дальнейшем грозит тем, что в бедных странах может возникнуть нехватка препаратов.

"Ситуация с поставками вакцин, по крайней мере сейчас, улучшается. Однако уделение большого внимания бустерной вакцинации богатыми странами может снова вызвать нехватку в бедных странах", - добавил Гебрейесус.

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ВОЗВакцинацияКоронавирус