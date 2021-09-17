Бустерная прививка вакциной Sinopharm предотвращает снижение уровня антител, - исследование

Результаты исследования Университета Сунь Ятсена, еще не прошедшие экспертную оценку, появились в тот момент, когда в Китае началась вакцинация третьей дозой вакцины жителей с повышенным риском, поскольку растет обеспокоенность тем, что снижение уровня антител со временем может ослабить защиту от коронавируса.

Вакцина Sinopharm входит в число основных прививочных средств Китая и также используется в таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты и Камбоджа.

По данным анализа образцов, взятых у привитых медицинских работников, примерно через пять месяцев после второй прививки вакциной Sinopharm средняя концентрация нейтрализующих антител от COVID снизилась на 70% по сравнению с уровнем, наблюдавшимся через четыре недели после прививки.

Но через неделю после третьей прививки концентрация антител увеличилась в 7,2 раза по сравнению с уровнем, наблюдавшимся через пять месяцев после второй прививки.

В исследовании не говорилось, как изменения в концентрации антител могут повлиять на эффективность вакцины, или как усиленные антитела действуют против штаммов вируса.