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Бустерная прививка вакциной Sinopharm предотвращает снижение уровня антител, - исследование

Автор: Валерия Полищук

Третья прививка вакцины от COVID-19 компании Sinopharm приводит к восстановлению уровня антител, который падает через несколько месяцев после введения второй дозы. Ревакцинация препаратом также усиливает реакцию клеток на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Результаты исследования Университета Сунь Ятсена, еще не прошедшие экспертную оценку, появились в тот момент, когда в Китае началась вакцинация третьей дозой вакцины жителей с повышенным риском, поскольку растет обеспокоенность тем, что снижение уровня антител со временем может ослабить защиту от коронавируса.

Вакцина Sinopharm входит в число основных прививочных средств Китая и также используется в таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты и Камбоджа.

По данным анализа образцов, взятых у привитых медицинских работников, примерно через пять месяцев после второй прививки вакциной Sinopharm средняя концентрация нейтрализующих антител от COVID снизилась на 70% по сравнению с уровнем, наблюдавшимся через четыре недели после прививки.

Но через неделю после третьей прививки концентрация антител увеличилась в 7,2 раза по сравнению с уровнем, наблюдавшимся через пять месяцев после второй прививки.

В исследовании не говорилось, как изменения в концентрации антител могут повлиять на эффективность вакцины, или как усиленные антитела действуют против штаммов вируса.

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Вакцина от коронавируса