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Бустерная прививка Pfizer значительно снижает риск заражения, - исследование Израиля

Автор: Анастасия Рокитна

Третья доза вакцины Pfizer значительно снижает риск заражения коронавирусом по сравнению с теми, кто привился дважды. Речь идет о людях в возрасте 60 лет и старше.

Такие результаты израильского исследования, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

В указанной возрастной группе иммунитет от инфекции спустя 10 дней после бустерного укола был в четыре раза лучше, чем после двух прививок, сообщили в Минздраве Израиля.

При этом дополнительная прививка обеспечила в пять-шесть раз мощнее защиту от серьезного течения болезни и госпитализации.

Полученные данные совпадают со статистикой, которую на прошлой неделе предоставил поставщик медицинских услуг Maccabi - одна из организаций, которая уже применяет бустерные вакцины.

Напомним, премьер-министр Израиля получил третью прививку против коронавируса.

Ранее в ВОЗ заявили, что сейчас бустерные прививки против коронавируса не нужны.

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Вакцина