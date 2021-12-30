Бустерная прививка J&J обеспечивает надежную защиту от "Омикрона", - исследование

Люди, получившие бустерную прививку вакциной компании Johnson & Johnson, получают хорошую защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон". Уровень защиты от COVID повышался в последующие недели после получения бустерной прививки, даже после всплеска заболеваемости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Medrxiv.
Согласно исследованию, проведенному Южноафриканским советом медицинских исследований, бустерная прививка, введенная через один-два месяца после первичной вакцинации, предотвращает госпитализацию на 85%.
При этом если интервал между первой и бустерной дозой составляет около двух недель, то риск попасть в больницу с коронавирусом уменьшается до 63%.
Полученные данные имеют решающее значение, поскольку вакцина компании J&J является наиболее распространенной в Африке.