В Буркина-Фасо убили троих западных журналистов

Тела двух испанских и одного ирландского журналиста обнаружены на востоке Буркина-Фасо (Западная Африка). Накануне, 26 апреля, их похитили неизвестные.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на службу безопасности страны.
Четыре человека, включая двух испанских и одного ирландского журналистов, были похищены неизвестными в области Гурма. Они, отмечает издание, участвовали в акции экологической неправительственной организации по защите животных и попали в засаду.
Тела погибших журналистов были обнаружены в ходе поисковой операции. Группу репортеров сопровождал местный военнослужащий. О его судьбе пока ничего неизвестно. Ответственность за нападение на представителей западных СМИ никто на себя взял.
Отмечается, что повстанцы в Буркина-Фасо удерживают в заложника несколько иностранных граждан. Их точное число неизвестно.
Напомним, в начале апреля на юго-востоке Нигерии вооруженные боевики напали на тюрьму. В результате более 1800 заключенным удалось сбежать.
Ранее сообщалось, что в Нигере вооруженные преступники совершили налет на три деревни в районе Тиллабери, который граничит с Мали и Буркина-Фасо. В результате были убиты 137 человек.
Отметим, в феврале 317 школьниц были похищены из школы в нигерийском штате Замфара.