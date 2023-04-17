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В Буркіна-Фасо бойовики напали на військових: 40 вбитих і 33 поранених

Фото: в Буркіна-Фасо бойовики вбили 40 військових (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Буркіна-Фасо група озброєних людей напала на військових та добровольців Сил оборони країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Згідно до заяви влади країни, напад стався на півночі країни неподалік селища Аорема. В результаті було вбито 40 людей та ще 33 зазнали поранень.

Губернатор північного регіону Альберт Зонго заявив, що поранених було госпіталізовано. Тим часом місцеві ЗМІ повідомляють, що "десятки бойовиків були нейтралізовані" в ході операції після нападу.

Нагадаємо, що 15 квітня, у столиці Судану та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. В результаті спроби військового перевороту в Судані загинули щонайменше 25 людей.

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Буркина-Фасо