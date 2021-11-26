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Бурба мне принес информацию о "формуле COVID-вакцины", она "нулевая", - Зеленский

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что экс-руководитель Главного управления разведки Василий Бурба принес ему информацию по "формуле вакцины от коронавируса". Медики сказали, что она недействующая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на пресс-марафоне.

"Он принес информацию, что мы получили оперативную информацию о формуле вакцины. Он предложил мне передать эту информацию (по формуле вакцины, - ред.) РФ или китайским коллегам и даже публично об этом сказать", - заявил президент Украины.

По словам Зеленского, когда он передал медикам эти "формулы", то они сказали, что "это 0".

Ранее Бурба в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 20 ноября рассказал, что всех разведчиков, участвовавших в спецоперации по задержанию боевиков ПИК Вагнера, уволили из рядов Вооруженных сил, а также забрали у них документы прикрытия.

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Владимир Зеленский