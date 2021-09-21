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Катастрофа для Японии и миллионы людей без работы: глава Toyota выступил против запрета ДВС

Автор: Александр Мороз

Глава концерна Toyota Акио Тойода предостерег от излишнего увлечения полной электрификацией автотранспорта. Он заявил, что это может обернуться настоящей катастрофой для экономики Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Toyota Times

Акио Тойода, который также является председателем Ассоциации автопроизводителей Японии, заявил, что слишком быстрый переход на экологически чистые автомобили приведет к потере 5,5 миллионов рабочих мест и снижению выпуска на 8 миллионов машин.

В качестве альтернативы глава Toyota предлагает сосредоточиться на гибридных автомобилях. "Врагом экологии является углекислый газ, а не внутреннее сгорание", - заявил топ-менеджер. И добавил, что темпы перехода к углеродной нейтральности должны учитывать особенности экономики страны.

Япония критически зависит от экспорта, а гибридные модели стоят дешевле электрокаров и хорошо продаются в странах, где отсутствует инфраструктура зарядных станций. Кроме того, постоянное совершенствование технологий делает эти автомобили менее вредными для окружающей среды.

Для справки, Toyota выпустила в общей сложности 18,1 миллиона гибридных машин - это уже уменьшило углеродный след до величины, эквивалентной производству 5,5 миллиона электрокаров.

Во время недавней онлайн-конференции Ассоциации автопроизводителей Японии позицию Акио Тойоды активно поддержали топ-менеджеры японских компаний Honda, Yamaha и Isuzu.

По общему мнению, как только автомобили с ДВС попадут под запрет, автопроизводители встанут перед сложным выбором: перенести производство бензиновых, дизельных и гибридных машин в другие страны, либо полностью его закрыть.

Напомним, что ряд европейских стран, включая Францию и Германию, также выступают против полного запрета выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Однако, власти Японии и США форсируют процесс перехода на экологически чистые автомобили, в том числе путем различных льгот для покупателей электрокаров. В то же время японские автопроизводители хотят большей свободы в выборе технологий для достижения углеродной нейтральности.

Напомним, что Toyota останавливает заводы в Японии. Хотя очередь на внедорожник Land Cruiser 300 растянулась на 4 года.

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Toyota Motor Corp