Не з Бундесверу. У Німеччині запевняють, що не будуть передавати Україні Marder з власних запасів

"Міністр оборони Ламбрехт запевняє, що ці бронетранспортери не будуть виведені "зі складу діючих сил" для доставки", - написав він.

Нагадаємо, Німеччина планує передати Україні близько 40 БМП Marder.

При цьому ЗМІ повідомляли, що влада країни зараз ґрунтовно зайнялася питанням передачі Україні Marder, оскільки цю обіцянку не так легко втілити в життя.

Детальніше про "куниці", які отримає наша країна, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.