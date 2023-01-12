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Не з Бундесверу. У Німеччині запевняють, що не будуть передавати Україні Marder з власних запасів

Фото: у Німеччині запевняють, що не будуть передавати Україні Marder з власних запасів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Німеччині запевняють, що не будуть передавати Україні бронетранспортери Marder з власних запасів Бундесверу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецького журналіста Томаса Віголда у Twitter.

"Міністр оборони Ламбрехт запевняє, що ці бронетранспортери не будуть виведені "зі складу діючих сил" для доставки", - написав він.

Нагадаємо, Німеччина планує передати Україні близько 40 БМП Marder.

При цьому ЗМІ повідомляли, що влада країни зараз ґрунтовно зайнялася питанням передачі Україні Marder, оскільки цю обіцянку не так легко втілити в життя.

Детальніше про "куниці", які отримає наша країна, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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