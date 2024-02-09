У Бундестазі заявили про неприпустимість припинення допомоги Україні з боку США

Голова комітету у закордонних справах у Бундестазі Міхаель Рот попередив про неприпустимість припинення допомоги Україні з боку США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

"Якщо США відмовляться від допомоги, це буде дуже складно. США, безумовно, найважливіший союзник України", - заявив він.

Рот зазначив, що президент США Джо Байден уже кілька місяців бореться за більшість голосів, щоб гроші продовжували надходити.

Однак дебати стали настільки ідеологізованими, що питання безпеки США більше не відіграють ролі. Політик заявив, що йдеться лише про те, щоб "завдати шкоди" та посилити розкол між США та Європою.

Допомога Україні

Конгрес заблокував понад 60 млрд доларів фінансування України, запитаного президентом Джо Байденом, більша частина яких призначена для поставок озброєнь.

Сенат США заявив про підтримку військової допомоги Україні та Ізраїлю під час пробного голосування 8 лютого. Однак деякі республіканці в Палаті представників категорично виступають проти допомоги Україні, а інші хочуть знову пов'язати її з діями щодо стримування рекордної хвилі міграції через кордон США.

За 2023 рік США надали Україні 34 пакети військової допомоги. Їхня загальна вартість склала понад 24 мільярди доларів. Зокрема, наприкінці грудня США виділили Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів.

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