"Була у вогні!" Ястремська сенсаційно перемогла Гофф на "Вімблдоні"

Як Ястремська обіграла другу ракетку світу

У стартовому раунді трав'яного мейджора Даяна (WTA 42) завдала сенсаційної поразки другій ракетці планети Коко Гофф (США), здобувши перемогу у двох сетах - 7:6(3), 6:1. Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин.

Це перша звитяга Ястремської у протистояннях із Гофф - у трьох попередніх матчах українка програвала. Востаннє тенісистки зустрічались у травні в Мадриді, де американка перемогла у двох сетах.

Цього разу Ястремська захопила ініціативу з самого початку. У першій партії вона повела 5:2, але допустила кілька подвійних помилок, дозволивши суперниці вирівняти гру. Доля сету вирішувалась на тайбрейку, який українка впевнено виграла - 7:3.

У другому сеті Гофф не змогла повернутися до гри, допустивши 9 подвійних помилок, натомість Даяна впевнено завершила матч - 6:1.

Рекордна перемога у кар’єрі українки

Ця перемога на "Вімблдоні" стала для Ястремської повторенням найкращого результату в кар’єрі - вона вдруге здолала другу ракетку світу.

Уперше це трапилося 2019 року в китайському Ухані, коли Даяна обіграла Кароліну Плішкову.

Загалом це вже п’ята звитяга Ястремської над тенісистками з топ-10 рейтингу WTA. Востаннє вона це робила на Australian Open-2024, вибивши з турніру чешку Вондроушову.

"Перше, що хочу сказати - цей корт дає мені чимало позитивних емоцій, оскільки тут я перемагала на юніорському рівні. Я була у вогні", - сказала після перемоги Ястремська у флешкоментарі на корті.

Наступна гра

У другому раунді "Вімблдона" Даяна зіграє з представницею нейтрального статусу Анастасією Захаровою, яка в першому колі переграла Вікторію Азаренко.

Їхня зустріч запланована на четвер, 3 липня.

Українки на "Вімблдоні" 2025

Ястремська стала третьою представницею України, якій вдалося подолати перше коло цьогорічного Вімблдону.

Раніше це зробили Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева. Натомість Марта Костюк вибула вже після стартового матчу.