На Буковині від кору померла 10-річна дитина: рівень вакцинації критично низький

Понад 23% дітей в області, які мали отримати щеплення від кору у 2024 році, досі не вакциновані. Зафіксовано летальний випадок - померла 10-річна дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент Охорони здоров'я Чернівецької ОДА.
Основні причини: відмова батьків через релігійні переконання, побоювання побічних ефектів та безпідставне відтермінування вакцинації.
Низький рівень охоплення щепленнями створює високий ризик поширення кору серед дітей. Вже зафіксовано летальний випадок – померла 10-річна дитина, яка не була вакцинована.
Епідеміологи провели розслідування, визначили контактних осіб і організували медичне спостереження за ними. Це дозволило зупинити подальше поширення інфекції. Проте для формування колективного імунітету рівень вакцинації має досягати 95-98 відсотків.
Вакцинація - єдиний надійний спосіб профілактики. Щеплення можна зробити безоплатно у сімейного лікаря або у Центрі первинної медико-санітарної допомоги.
Якщо дитина пропустила вакцинацію, слід негайно звернутися до лікаря. Кір - небезпечна хвороба, якій можна запобігти.
Нагадаємо, що зростання кількості хворих на ГРВІ та грип стало причиною переведення навчальних закладів в Україні на дистанційне навчання. Понад 100 шкіл на Закарпатті та в інших областях країни вже перейшли на онлайн-формат.