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На Буковині від кору померла 10-річна дитина: рівень вакцинації критично низький

Фото: Спалах кору на Буковині (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Понад 23% дітей в області, які мали отримати щеплення від кору у 2024 році, досі не вакциновані. Зафіксовано летальний випадок - померла 10-річна дитина.

Основні причини: відмова батьків через релігійні переконання, побоювання побічних ефектів та безпідставне відтермінування вакцинації.

Низький рівень охоплення щепленнями створює високий ризик поширення кору серед дітей. Вже зафіксовано летальний випадок – померла 10-річна дитина, яка не була вакцинована.

Епідеміологи провели розслідування, визначили контактних осіб і організували медичне спостереження за ними. Це дозволило зупинити подальше поширення інфекції. Проте для формування колективного імунітету рівень вакцинації має досягати 95-98 відсотків.

Чим небезпечний кір

  • Висококонтагіозне вірусне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом;
  • Послаблює імунітет і робить організм вразливим до інших інфекцій;
  • Дев’ять із десяти невакцинованих людей, які контактують із хворим, захворіють.

Можливі ускладнення

  • Пневмонія;
  • Втрата слуху (отит);
  • Менінгіт та енцефаліт;
  • Фатальне ураження мозку;
  • Тривале ослаблення імунної системи.

Як захистити дитину

Вакцинація - єдиний надійний спосіб профілактики. Щеплення можна зробити безоплатно у сімейного лікаря або у Центрі первинної медико-санітарної допомоги.

  • Перше щеплення - у 12 місяців.
  • Друге щеплення - у 6 років.

Якщо дитина пропустила вакцинацію, слід негайно звернутися до лікаря. Кір - небезпечна хвороба, якій можна запобігти. 

Нагадаємо, що зростання кількості хворих на ГРВІ та грип стало причиною переведення навчальних закладів в Україні на дистанційне навчання. Понад 100 шкіл на Закарпатті та в інших областях країни вже перейшли на онлайн-формат.

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