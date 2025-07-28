На Буковині сталася смертельна ДТП за участю поліцейської

Смертельна аварія сталася 28 липня в Новоселиці за участі поліцейської, яка перебувала поза службою.

За попередніми даними, вона не впоралася з керуванням і врізалася в огорожу - одна пасажирка загинула на місці, ще двоє отримали травми.

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Поліцейська керувала автомобілем Volkswagen Tiguan, коли з невідомих поки причин не впоралася з керуванням і влетіла в паркан.

Від удару загинула 35-річна пасажирка - її тіло направили на експертизу. Ще двоє жінок - віком 34 і 32 роки - дістали травми.

Одну з них госпіталізували, другу після огляду відпустили. Водійку також доставили до лікарні.

На місце аварії прибули керівництво поліції, слідчі та співробітники ДБР.

Розслідуванням справи займається Теруправління ДБР у Хмельницькому. У поліції заявили, що забезпечать максимальне сприяння в неупередженому розслідуванні.