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На Буковині сталася смертельна ДТП за участю поліцейської

Понеділок 28 липня 2025 11:14
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На Буковині сталася смертельна ДТП за участю поліцейської Фото: Поліцейська потрапила в смертельну ДТП на Буковині (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Смертельна аварія сталася 28 липня в Новоселиці за участі поліцейської, яка перебувала поза службою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області.

За попередніми даними, вона не впоралася з керуванням і врізалася в огорожу - одна пасажирка загинула на місці, ще двоє отримали травми.

Деталі

Поліцейська керувала автомобілем Volkswagen Tiguan, коли з невідомих поки причин не впоралася з керуванням і влетіла в паркан.

Від удару загинула 35-річна пасажирка - її тіло направили на експертизу. Ще двоє жінок - віком 34 і 32 роки - дістали травми.

Одну з них госпіталізували, другу після огляду відпустили. Водійку також доставили до лікарні.

На місце аварії прибули керівництво поліції, слідчі та співробітники ДБР.

Розслідуванням справи займається Теруправління ДБР у Хмельницькому. У поліції заявили, що забезпечать максимальне сприяння в неупередженому розслідуванні.

Нагадаємо, що в ніч проти 19 липня в Голосіївському районі Києва сталося смертельне ДТП. За кермом автомобіля перебував працівник прокуратури Андрій Молочний, який, імовірно, був у стані алкогольного сп’яніння. Суд вже обрав йому запобіжний захід - під варту без права внесення застави.

Чи є фігурант смертельної аварії у столиці сином відомого коміка - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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