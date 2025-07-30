На Буковині підліток посеред вулиці скоїв самогубство: поліція повідомила деталі

30 липня у Чернівцях 14-річний підліток скоїв самогубство, вистреливши собі в голову з пістолета. Його знайшли на вулиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.
Трагічний інцидент стався у середу, 30 липня, на вулиці Головній у Чернівцях. Там перехожі виявили 14-річного хлопця з вогнепальним пораненням у голову. Про подію негайно повідомили поліцію.
Правоохоронці встановили, що 14-річний чернівчанин покінчив життя самогубством, здійснивши постріл у голову з вогнепальної зброї.
"Хлопець помер у кареті "швидкої". Його тіло направлено на судово-медичну експертизу", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські також з'ясували, що пістолет офіційно зареєстрований і належить брату загиблого. Останній стверджує, що зберігав пістолет у сейфі за місцем проживання.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".
Наразі слідчі з’ясовують усі обставини трагедії та можливі мотиви вчинку.
Нагадаємо, київські правоохоронці розповіли про двох дівчат, які зістрибнули із багатоповерхівки та загинули на місці. Трагедія сталась у Деснянському районі, попередньо її кваліфікують, як самогубство.
Раніше у місті Каневі Черкаської області 18-річний хлопець скоїв самогубство. Сестра загиблого стверджує, що її брата до самогубства довели. Все нібито через проблеми на роботі, де його звинуватили у вигаданій крадіжці.
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