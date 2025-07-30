На Буковині підліток посеред вулиці скоїв самогубство: поліція повідомила деталі
30 липня у Чернівцях 14-річний підліток скоїв самогубство, вистреливши собі в голову з пістолета. Його знайшли на вулиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.
Трагічний інцидент стався у середу, 30 липня, на вулиці Головній у Чернівцях. Там перехожі виявили 14-річного хлопця з вогнепальним пораненням у голову. Про подію негайно повідомили поліцію.
Правоохоронці встановили, що 14-річний чернівчанин покінчив життя самогубством, здійснивши постріл у голову з вогнепальної зброї.
"Хлопець помер у кареті "швидкої". Його тіло направлено на судово-медичну експертизу", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські також з'ясували, що пістолет офіційно зареєстрований і належить брату загиблого. Останній стверджує, що зберігав пістолет у сейфі за місцем проживання.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".
Наразі слідчі з’ясовують усі обставини трагедії та можливі мотиви вчинку.
Інші випадки самогубства
Нагадаємо, київські правоохоронці розповіли про двох дівчат, які зістрибнули із багатоповерхівки та загинули на місці. Трагедія сталась у Деснянському районі, попередньо її кваліфікують, як самогубство.
Раніше у місті Каневі Черкаської області 18-річний хлопець скоїв самогубство. Сестра загиблого стверджує, що її брата до самогубства довели. Все нібито через проблеми на роботі, де його звинуватили у вигаданій крадіжці.
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