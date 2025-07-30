На Буковині підліток посеред вулиці скоїв самогубство: поліція повідомила деталі

30 липня у Чернівцях 14-річний підліток скоїв самогубство, вистреливши собі в голову з пістолета. Його знайшли на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.

Трагічний інцидент стався у середу, 30 липня, на вулиці Головній у Чернівцях. Там перехожі виявили 14-річного хлопця з вогнепальним пораненням у голову. Про подію негайно повідомили поліцію.

Правоохоронці встановили, що 14-річний чернівчанин покінчив життя самогубством, здійснивши постріл у голову з вогнепальної зброї.

"Хлопець помер у кареті "швидкої". Його тіло направлено на судово-медичну експертизу", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські також з'ясували, що пістолет офіційно зареєстрований і належить брату загиблого. Останній стверджує, що зберігав пістолет у сейфі за місцем проживання.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Наразі слідчі з’ясовують усі обставини трагедії та можливі мотиви вчинку.