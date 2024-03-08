На Буковині із сокирами напали на співробітників ТЦК на блокпосту: двоє затриманих

Так, за даними правоохоронців, подія трапилася 7 березня в селі Плоска Вижницького району, біля КПП "Горлеча".

"Водій автомобіля ВАЗ-2121 здійснив наїзд на 41-річного працівника ТЦК та СП. У подальшому, виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився та ударив обухом його в передпліччя", - йдеться у повідомленні.

Інший чоловік також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю.

"Працівник ТЦК і СП отримав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи. Крім того, чоловіки пошкодили лобове скло та бокові вікна у транспортному засобі працівників ТЦК і втекли", - додали в поліції.

Співробітники поліції встановили осіб, причетних до вчинення хуліганства.

Ними виявилися 28-річний та 43-річний місцеві жителі. Правоохоронці затримали порушників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Напад на співробітників ТЦК на Буковині (відео із соцмереж)

За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Тривають процесуальні дії, за результатами яких буде надано остаточну правову кваліфікацію діям чоловіків. Досудове розслідування триває.

Не перший випадок

Скандали за участю працівників військкоматів останнім часом в Україні не рідкість. Так, 1 березня, у місті Бучач Тернопільської області помер 49-річний чоловік після багатоденного перебування в ТЦК. Повідомлялося, що він хворів на епілепсію, а на його тілі були забиття і синці. Пізніше з'явилась реакція ТЦК.

Крім того, у Житомирі 8 листопада 2023 року чоловік напав на співробітника ТЦК та СП. Його особу вже встановили.

Нагадаємо, 10 листопада РБК-Україна писало про те, що працівники військкомату у Львові силою заштовхали чоловіка до мікроавтобуса. Львівський обласний територіальний центр комплектування здійснить перевірку. Аналогічний випадок стався нещодавно і у Тернополі.