На Буковині із сокирами напали на співробітників ТЦК на блокпосту: двоє затриманих

В Чернівецькій області затримали двох чоловіків, які напали на працівників військкомату на блокпосту "Горлеча". Спочатку вона наїхали на них машиною, а потім побили сокирами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернівецької області.
Так, за даними правоохоронців, подія трапилася 7 березня в селі Плоска Вижницького району, біля КПП "Горлеча".
"Водій автомобіля ВАЗ-2121 здійснив наїзд на 41-річного працівника ТЦК та СП. У подальшому, виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився та ударив обухом його в передпліччя", - йдеться у повідомленні.
Інший чоловік також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю.
"Працівник ТЦК і СП отримав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи. Крім того, чоловіки пошкодили лобове скло та бокові вікна у транспортному засобі працівників ТЦК і втекли", - додали в поліції.
Співробітники поліції встановили осіб, причетних до вчинення хуліганства.
Ними виявилися 28-річний та 43-річний місцеві жителі. Правоохоронці затримали порушників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Напад на співробітників ТЦК на Буковині (відео із соцмереж)
За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Тривають процесуальні дії, за результатами яких буде надано остаточну правову кваліфікацію діям чоловіків. Досудове розслідування триває.
Скандали за участю працівників військкоматів останнім часом в Україні не рідкість. Так, 1 березня, у місті Бучач Тернопільської області помер 49-річний чоловік після багатоденного перебування в ТЦК. Повідомлялося, що він хворів на епілепсію, а на його тілі були забиття і синці. Пізніше з'явилась реакція ТЦК.
Крім того, у Житомирі 8 листопада 2023 року чоловік напав на співробітника ТЦК та СП. Його особу вже встановили.
Нагадаємо, 10 листопада РБК-Україна писало про те, що працівники військкомату у Львові силою заштовхали чоловіка до мікроавтобуса. Львівський обласний територіальний центр комплектування здійснить перевірку. Аналогічний випадок стався нещодавно і у Тернополі.
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