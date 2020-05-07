На Буковине за сутки от коронавируса умерли 5 человек

В Черновицкой области в течение последних суток, 6 мая, зафиксировали 5 новых смертей вследствие заражения коронавирусом. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

Также он добавил, что количество больных от начала выявления инфекции в Украине именно на Буковине является самой высокой в государстве. На сегодня это 2048 человек.

"К величайшему сожалению, эта коварная болезнь забирает каждый день наших людей... Сегодня снова - пятеро буковинцев умерли... Общее количество буковинцев, которые заболели, уже перешло рубеж в 2000 и сегодня оно вдесяеро больше, чем месяц назад", - сказал Осачук.

Председатель ОГА отметил дакож, что 37 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты ПЦР-тестов. Таким образом, в области от коронавирус уже вылечились 254 человека.

Напомним, ранее Осачук сообщал, что в Черновицкой области за прошедшие сутки, 5 мая, от коронавируса вылечились 42 пациента. Еще 377 пациентов госпитализированы с подозрением на заболевание.

Добавим, что в Ровенской области количество заболевших коронавирусом составляет уже 832 человека, из них 19 скончались.

В Украине наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом подтверждено среди детей в возрасте от 10 до 14 лет. В этой возрастной группе зафиксировано 211 случаев заболевания, 31 ребенок уже выздоровел. В целом в Украине лабораторно подтвержден 881 случай инфицирования детей, 137 - выздоровели.