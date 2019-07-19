ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ивано-Франковской области зафиксировано массовое отравление детей

Новости » Происшествия    19.07.2019 - 15:28
В Ивано-Франковской области зафиксировано массовое отравление детей
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Дети отравились в кафе в Яремче

В Ивано-Франковский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф госпитализировано 9 детей с пищевым отравлением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Отмечается, что специалистами Надворнянского межрайонной филиала Ивано-Франковского областного лабораторного центра МЗ Украины проводится эпидрасследование по факту возникновения вспышки отравления.

"В ночь на 18 июля и в течение всего дня в Яремчанскую Центральную городскую больницу с предварительным диагнозом функциональное расстройство пищеварения (пищевая токсичносредняя степень тяжести) госпитализированы 9 детей, жителей города Харьков, которые отдыхали в усадьбе “У Назара и Марьяни", - говорится в сообщении.

Известно, что всего в Яремчанской райбольнице осмотрено 22 ребенка, 13 из которых отпущены.

Напомним, в Белгород-Днестровской райбольнице, которая приняла в конце прошлой недели на лечение около полусотни детей из детского оздоровительного лагеря, диагностировали у 53 пациентов дизентерию Флекснера. Отметим, 13 июля в медицинских учреждениях после массового отравления в санатории в поселке Сергеевка находились 32 человека, среди которых 30 детей.

Позже медики сообщили, что причиной массового отравления в детском санатории "Медик-2" в Белгород-Днестровском районе было нарушение санитарного состояния и требований к приготовлению пищи.

Число пострадавших из-за отравления в Ровенской области возросло Массовое отравление детей в Одесской области: возросло число пострадавших
Новости Украины отравлениепреступлениябуковель
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь