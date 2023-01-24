Букмекери сумніваються у перемозі Ф'юрі над Усиком

Поки у важкій вазі є два чинні чемпіони, звільнені від захисту титулу, весь світ з цікавістю готується спостерігати поєдинок Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Усі експерти сходяться на думці, що британський боксер має перемогти. Втім, багато букмекерських контор, з рейтингом яких можна ознайомитися на Мета, стали підвищувати котирування на його опонента. Спочатку коефіцієнт на перемогу Усика перевищував 3.0, але зараз він знизився до 2.9. Перемога Ф'юрі з 1.3 зросла до 1.4, а на нічию, як і раніше, дають 16.0. Чим це обумовлено та як український спортсмен може здобути перемогу?

Букмекери завжди недооцінювали Усика

У період, коли боксер змінив категорію ваги, це здавалося дуже авантюрною витівкою. Багато хто сумнівався, що Усик зможе завоювати пояс чемпіона. Навіть серія з добрих поєдинків не змусила їх змінити свою думку. Через це в Олександра не вірили у зустрічі проти Ентоні Джошуа. Насправді ж український боксер без шансів здолав опонента і у матчі-відповіді довів закономірність цієї перемоги.

Ф'юрі не сильніший за Джошуа

Якщо розглядати силу нокаутів, то тут Ф'юрі не перевершує Джошуа, якого Усик двічі здолав. Тайсон має всього 23 перемоги достроково з 33 боїв. А ось Ентоні Джошуа майже завжди перемагав саме нокаутом.

Усик вміє тримати удар

Якщо поглянути на кар'єру українського спортсмена, то він мав багато опонентів, які зазнали серйозних ударів. Тут можна відзначити не лише Ентоні Джошуа, а й Дерека Чісора з Муратом Гасієвим. Незважаючи на них, Олександр Усик не потрапляв у нокдаун. Він вміє тримати удар, тому Тайсону Ф'юрі буде складно здивувати свого суперника чимось.

Правильний план на бій

Багато залежатиме від того, наскільки правильним виявиться план на бій. Для тренера це серйозне завдання, оскільки за стилістикою обидва бійці дуже схожі один на одного. При цьому Ф'юрі помітно більше за габаритами.

Тут можна виділити такі проблеми:

У Ф'юрі потужний прес і пробити його практично неможливо;

Аперкоти з таким опонентом майже не мають сенсу;

Повільним Тайсона не назвеш, тому і на швидкості здолати його складно;

Головна небезпека для Олександра полягає в моментах захоплення при зближенні з Тайсоном.

Якщо буде враховано ці аспекти і Олександр Усик відпрацює їх, то з правильним планом на бій він має всі шанси на перемогу.

Очікування від бою від спортсменів

Тайсон Ф'юрі кинув виклик, заявивши, що є лише один король і згадав свій титул. Так британський боксер показав свої наміри перемогти. Олександр Усик відповів, що йде за ним, приклавши свою фотографію з рубкою дров. Обидва спортсмени налаштовані оптимістично.