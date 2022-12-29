Букмекери назвали головних героїв чемпіонату світу-2022

Найкращим молодим гравцем Чемпіонату світу-2022 було визнано півзахисника збірної Аргентини Енцо Фернандеса. Однак є ще декілька молодих обдарувань, які заслужили на особливу увагу завдяки своїй грі на мундіалі.

Так, у компанії виготовлять таких молодих талантів, як:

Аззедін Унаї. Хуліан Альварес. Йошка Гвардіол. Алексіс Мак Алістер. Гонсалу Рамуш.

Гравець збірної Марокко Аззедін Унаї був мало кому відомий до старту чемпіонату світу. Він виступає у французькій лізі за скромний клуб "Анже", що перебуває у зоні вильоту. Але на мундіалі хлопець змусив про себе говорити. Тренер збірної Іспанії Луїс Енріке особливо хвалив Унаї після того, як Марокко сенсаційно пройшло далі. Гравець запам'ятався яскравим дриблінгом, хорошими дальніми ударами та відмінною комбінаційною грою. Напевно незабаром хлопець змінить клуб на більш конкурентоспроможний.

Хуліан Альварес - гравець ротації у "Манчестер Сіті". Важко часто потрапляти до стартового складу, коли твій головний конкурент - Ерлінг Голланд. Але в національній збірній Альварес ідеально підійшов під схему Ліонеля Скалоні та забив чотири м'ячі. Юне обдарування відмінно взаємодіяло з Мессі. Хуліан став найкращим партнером для Ліонеля за довгий час. Річ у тім, що він активно відкривався під улюблені передачі в розріз від Лео, багато пресингував і відпрацьовував у захисті. Це дозволяло Мессі економити сили. У підсумку ця зв'язка на двох забила 11 м'ячів.

Йошко Гвардіол - захисник збірної Хорватії. Хлопець давно перебуває під прицілом грандів світового футболу і після чемпіонату світу ситуація не змінилася. Він провів відмінний турнір і заслужено став одним із найкращих його гравців. «Манчестер Сіті» вже готує шалену суму за захисника, який ідеально вписується у футбол П. Гвардіоли.

Алексіса Мак Алістера сміливо можна назвати тіньовим героєм збірної Аргентини на цьому мундіалі. Річ у тім, що, попри відсутність яскравих моментів, що запам'ятовуються, він буквально у кожному матчі був одним із найкращих на полі. Починаючи турнір як гравець запасу, вже у другому матчі він став основним і не віддав цю роль аж до самого кінця. Запам'ятався шикарним пресингом і роботою з м'ячем, а також гольовою передачею на Ді Марію у фіналі турніру. Цілком можна очікувати, що хлопця придбає який-небудь топ-клуб.

Гонсалу Рамушу випало нелегке завдання в матчі ⅛ фіналу. Він покликаний був замінити у стартовому складі лідера збірної Португалії, який перебуває в жахливій формі, і найкращого гравця в її історії - Кріштіану Роналду. Хлопець вийшов у старті й одразу оформив хет-трик і гольову передачу. За один матч він привернув увагу багатьох грандів, зокрема й "Манчестер Юнайтед", де зараз шукають заміну Роналду, який пішов. Команда ще до початку мундіалю придивлялася до португальського дарування, яке непогано забивало за Бенфіку на клубному рівні. Тому у гравця зараз є всі шанси піти на підвищення.

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