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В Бухаресте усиливают карантин из-за коронавируса

Автор: Андрей Козловский

В Бухаресте (Румыния) местная власть приняла решение закрыть все бары, ночные клубы, дискотеки, казино и игорные залы. Новые ограничения вводят в связи с увеличением количества новых случаев коронавируса.

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Об этом сообщает Romania-Insider.

Как сообщается, власти Бухареста также приняли решение уменьшить расстояние вокруг школ, где обязательно нужно носить защитные маски. Теперь их будут одевать вокруг школ на расстоянии 50 метров, вместо ранее установленных 100 метров.

Также известно, что ограничения не затронут лотереи и букмекерские конторы, где продаются билеты.

Отмечается, что в Румынии за минувшие сутки зафиксировали почти 3000 новых случаев коронавируса и 82 смерти. Еще 612 пациентов находятся в реанимации. Президент Клаус Йоганнис призвал граждан придерживаться противоэпидемических мер и ограничений.

Напомним, Министр здравоохранения Румынии Нелу Татару заявил, что с 7 октября туристам, которые прибывают из стран с высоким уровнем заражения COVID-19, нужно будет предоставлять результаты ПЦР-тестов на коронавирус и пройти 14-дневный карантин.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в Румынии ввели масочный режим в общественных местах.

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