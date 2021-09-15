Bugatti EB110: исполнилось 30 лет суперкару, с которого срисовали Veyron

Bugatti EB110 отпраздновал мировую премьеру 30 лет назад - 15 сентября 1991 года. Автомобиль стал одним из самых совершенных суперкаров своего времени и, несмотря на короткую жизнь, достоин считаться одной из лучших моделей в истории прославленной марки.

Чем примечателен Bugatti EB110 и что его роднит с Bugatti Veyron, читайте ниже в материале РБК-Украина.

Мировая премьера Bugatti EB110 состоялась 15 сентября 1991 года на площади Ла-Дефанс в Париже и отличалась пышностью: сотни приглашенных гостей, десятки автомобилей Bugatti классической эпохи, а покрывало с суперкара сбросил легендарный актер Ален Делон. Буквы EB в названии обозначают инициалы основателя компании Этторе Бугатти, а 110 - количество лет с его рождения на момент презентации суперкара.

Bugatti EB110 появился в тот период, когда бренд принадлежал итальянскому предпринимателю Романо Артиоли. Будучи страстным поклонником Bugatti, он не поскупился на инвестиции в стремлении создать лучший суперкар своего времени.

Первые прототипы имели дизайн от Марчелло Гандини и алюминиевый монокок

В команде трудились видные профессионалы. Достаточно сказать, что на стадии разработки дизайна свои проекты представили именитые Джорджетто Джуджаро и Марчелло Гандини, а за технику отвечал Паоло Станцани - инженер, построивший незабвенную Lamborghini Muira.

Передача первого товарного экземпляра Bugatti EB110 покупателю. Справа - владелец компании Романо Артиоли

Bugatti EB110 и правда получился исключительным автомобилем. Установленный за сиденьями маховиком вперед двигатель с турбонаддувом приводил все четыре колеса - в 1990-х годах для сегмента суперкаров полноприводная трансмиссия была в диковинку.

В качестве несущей элемента использовался монокок из углепластика. В этом EB110 опередил даже легендарный McLaren F1 и стал одним из первых серийных автомобилей с такой конструкцией.

Облегченная и более мощная версия EB110 SS

На выбор предлагалось две версии: базовая EB110 GT с роскошными сиденьями и кондиционером и облегченная EB110 SS с гоночными "ковшами" и спартанским интерьером. В первом случае мотор выдавал 553 л.с., во втором - 611 л.с. Динамика была одинакова впечатляющая: 3,46 секунды до 100 км/ч и 342 км/ч максималки у EB110 GT и 3,3 секунды и 355 км/ч - у EB110 SS.

Такой экстраординарный автомобиль не мог не привлечь богатых поклонников скорости. Среди покупателей EB110 стоит отметить султана Брунея и Михаэля Шумахера.

Михаєль Шумахер купил Bugatti EB110 в 1994 году

Увы, но эпопея завершилась, едва успев начаться. Первый серийный экземпляр был доставлен покупателю в декабре 1992 года, а уже в апреле 1995-го компания была признана банкротом. Автомобиль появился в период экономической рецессии, накрывшей Европу, а выход на рынок США, на который возлагалось немало надежд, так и не состоялся, хотя американская версия была построена и испытана.

Вы спросите, при чем тут Bugatti Veyron, появившийся в виде прототипа в 1999 году и пошедший в серию в 2005-м? При разработке этой машины концерн VW (купил права на марку в 1997 году) во многом позаимствовал решения EB110. Это и полный привод, и схема трансмиссии с развернутым задом наперед мотором, и турбонаддув. Даже доводкой Вейрона занимался тот же человек (Лорис Бикокки), который учил ездить EB110.

На счету EB110 - несколько мировых рекордов скорости, включая рекорд для машин с двигателем на метане (344.7 км/ч, 1994 год)

Аналогия Вейрона с EB110 просматривается и в другом. Романо Артиоли возвел культуру владения суперкарами на новый уровень. Компания регулярно устраивала для владельцев автопробеги по самым живописным уголкам Европы. Одновременно с появлением машины начался выпуск аксессуаров с символикой Bugatti и собственной линии одежды.

Кроме того, была развернута широкая программа персонализации: покупатели могли заказать индивидуальную комплектацию (отделка салона, особая окраска кузова, повышение мощности двигателя, комбинация элементов версий GT и SS в дизайне, интерьере и техники).

Михаэлю Шумахеру его автомобиль был передан на фабрике Bugatti - так, как это было заведено во времена самого Этторе Бугатти

Все эти приемы затем успешно подхватила "новая" Bugatti под крылом Фольксвагена. Тем удивительнее, что новые немецкие владельцы длительное время тщательно отмежевывались от EB110 и его наследия, обходя упоминание предшественника на всех официальніх мероприятиях. И только относительно недавно в VW наконец признали EB110 "настоящим" Bugatti.