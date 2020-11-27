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В Буэнос-Айресе прервали церемонию прощания с Марадоной из-за беспорядков

Буэнос-Айрес, Пятница 27 ноября 2020 00:29
В Буэнос-Айресе прервали церемонию прощания с Марадоной из-за беспорядков
Фото: беспорядки в Буэнос-Айресе (Eurosport)
Автор: Артур Родивилов

Церемонию прощания с аргентинским футболистом Диего Марадоной в Буэнос-Айресе завершили досрочно из-за начавшихся беспорядков. Фанаты пытались перелезть через ограду президентского дворца.

Об этом сообщает аргентинское издание Infobae.

Церемония прощания проходила в Розовом дворце - резиденции президента Аргентины. На нее собрались сотни тысяч человек.

Волнения начались, когда полиция за два часа до окончания церемонии закрыла главный вход во дворец.

Фанаты стали взбираться на ограду дворца, бросали в полицейских бутылки и камни. Полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Президент Аргентины Альберто Фернандес попросил дочерей Марадоны продлить церемонию прощания на три часа, но это не помогло успокоить беспорядки. Люди продолжали прорываться в резиденцию.

В итоге дочери Марадоны "со слезами на глазах обняли гроб и попросили фанатов успокоиться", пишет Infobae. В целях безопасности гроб сначала перенесли в другое помещение, а потом досрочно завершили церемонию прощания.

Напомним, Диего Марадона скончался в собственном доме 25 ноября в возрасте 60 лет. Официальная причина смерти - сердечно-легочная недостаточность.

В начале ноября Марадона был госпитализирован в связи с субдуральной гематомой головного мозга. В больнице он успешно перенес операцию.

После завершения карьеры Диего неоднократно попадал в больницу. У него было два сердечных приступа и гепатит, вызванный злоупотреблением алкоголя.

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