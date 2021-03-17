Не будут ждать Европу. Австрия запустит COVID-паспорт в апреле

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна не собирается ждать на реализацию европейской инициативы по внедрению COVID-паспорта. Австрия в апреле этого года планирует запустить собственный "зеленый сертификат".
COVID-паспорт будет выдаваться австрийцам, которые либо сделали прививку, либо получили отрицательный тест на COVID-19. Эту информацию можно подтвердить с помощью QR-кода.
"Зеленый сертификат" планируют использовать как "входной билет" в рестораны, на борт самолета или на культурные мероприятия.
В австрийском COVID-паспорте будут содержаться только важные личные данные граждан - подтверждение личности, использована вакцина, номер партии, а также дата и место вакцинации или тестирования.
Напомним, сегодня Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса. Запустить "зеленый сертификат" планируют в июне 2021 года.
Кроме того, в Евросоюзе назвали перечень вакцин от коронавируса, которые будут вноситься в европейский COVID-паспорт.
Добавим, европейские сертификаты планируют выдавать не только привитым от коронавируса, но и тем, кто уже переболел.