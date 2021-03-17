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Не будут ждать Европу. Австрия запустит COVID-паспорт в апреле

Автор: Дмитрий Левицкий

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна не собирается ждать на реализацию европейской инициативы по внедрению COVID-паспорта. Австрия в апреле этого года планирует запустить собственный "зеленый сертификат".

Об этом сообщило австрийское издание Kronen Zeitung.

COVID-паспорт будет выдаваться австрийцам, которые либо сделали прививку, либо получили отрицательный тест на COVID-19. Эту информацию можно подтвердить с помощью QR-кода.

"Зеленый сертификат" планируют использовать как "входной билет" в рестораны, на борт самолета или на культурные мероприятия.

В австрийском COVID-паспорте будут содержаться только важные личные данные граждан - подтверждение личности, использована вакцина, номер партии, а также дата и место вакцинации или тестирования.

Напомним, сегодня Еврокомиссия представила проект цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса. Запустить "зеленый сертификат" планируют в июне 2021 года.

Кроме того, в Евросоюзе назвали перечень вакцин от коронавируса, которые будут вноситься в европейский COVID-паспорт.

Добавим, европейские сертификаты планируют выдавать не только привитым от коронавируса, но и тем, кто уже переболел.

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Новости Украины паспортАвстриясертификатывакцинацияКоронавирус
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