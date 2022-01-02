Как будут продлены COVID-сертификаты в "Дие": в Минздраве разъяснили и назвали дату

По его словам, сейчас все прорабатывается технически.

"Вероятнее всего, с 15 января будет финальная модель, как будут продлены сертификаты в "Дие". Техническая возможность есть: срок действия будет продлен путем перевыпуска сертификата", - отметил Кузин.

Он объяснил, что дополнительная доза не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации. По словам Кузина, человек фактически получил три дозы, но у него уровень иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека после двух доз прививки.

С другой стороны - бустерная доза помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту. Получение такой дозы прививки приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней.

Сейчас ее рекомендуют для введения медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового курса прививки.