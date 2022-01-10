Будут поощрять к прививке: Минздрав планирует направить в села бригады для вакцинации
Фото: Минздрав планирует направить в села бригады для вакцинации (Getty Images)
Министерство здравоохранения планирует поощрять к вакцинации жителей сел. Туда могут направить мобильные бригады для прививки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Во время совещания Кабинета Министров был затронут вопрос поощрения сельского населения к вакцинации.
Минздрав, со своей стороны, планирует организовать работу около 800 мобильных бригад, которые будут передвигаться по селам. Это обеспечит доступность к вакцинации.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Кабинет министров планирует разработать программу, которая поможет вакцинированным от коронавируса несовершеннолетним украинцам получить "ковидную" тысячу гривен.