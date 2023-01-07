Будуть нові рішення. Зеленський прокоментував санкції проти російських артистів

Росіяни, які виправдовують війну, допомагають її вести чи оспівують державу-терориста мають бути "ізольовані від цивілізованого світу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Є проміжний підсумок у роботі щодо багатьох громадян Росії та повʼязаних з нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести чи оспівують державу-терориста. Сьогодні є перший такий санкційний список - будуть наступні рішення щодо санкцій проти таких осіб", - сказав Зеленський.
За його словами, "всі, чий голос звучить в унісон із гуркотом російської артилерії, будуть ізольовані від цивілізованого світу".
Нагадаємо, сьогодні, 7 січня, Україна офіційно запровадила нові санкції проти низки російських артистів.
Також раніше ми писали, що радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав причину санкцій проти артистів РФ.
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