Будуть нові рішення. Зеленський прокоментував санкції проти російських артистів

Росіяни, які виправдовують війну, допомагають її вести чи оспівують державу-терориста мають бути "ізольовані від цивілізованого світу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Є проміжний підсумок у роботі щодо багатьох громадян Росії та повʼязаних з нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести чи оспівують державу-терориста. Сьогодні є перший такий санкційний список - будуть наступні рішення щодо санкцій проти таких осіб", - сказав Зеленський.

За його словами, "всі, чий голос звучить в унісон із гуркотом російської артилерії, будуть ізольовані від цивілізованого світу".