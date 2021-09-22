Для будущих внедорожников: BMW придумал революционные двери

Баварский автогигант утверждает, что новые задумки позволят обеспечить дополнительный комфорт пассажирам при посадке в машину. На патентных изображениях хорошо виден салон большого трехрядного внедорожника.

На одном эскизе показано, что задняя дверь заходит на крышу, на другом – часть крыши поднимается вверх синхронно с открытием задней двери. Убрав часть крыши, задним пассажирам легче попасть на центральное сиденье, доступ к третьему ряду также должен стать проще. Приводной механизм, как сказано в патентной заявке, может быть механическим, гидравлическим или электрическим

Эти необычные конструкции могут найти применение в премиальных автомобилях BMW. В любом случае, стремление баварцев потеснить Mercedes-Maybach в люкс-сегменте видно невооруженным глазом.