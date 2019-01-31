Будьте осторожны: синоптик дала прогноз погоды на начало февраля

Она рассказала в каких регионах Украины ожидаются осадки

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о том, какие погодные условия ожидаются в первый день февраля. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Диденко отметила, что в ближайшие дни над Украиной будет преобладать теплая воздушная масса атлантического происхождения. Она принесет повышение температуры воздуха, туманы и дожди.

"Люблю такие синоптические ситуации, когда в принципе, можно писать один прогноз и лишь постепенно подставлять разные даты. И сегодня, и завтра, и в ближайшее время над Украиной – теплая влажная воздушная масса атлантического происхождения", - написала синоптик.

Она рассказала, что 1 февраля по всей Украине ожидается плюсовая температура, а в Крыму – до +12 градусов.

"Февраль начнется, как и завершается январь – ночью около нуля, днем +1 +4 градуса, на юге +4 +9 градусов, в Крыму до +12 градусов", - сообщила Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Практически во всех регионах Украины ожидаются туманы, морось, дождь. По словам синоптика, в тех областях, где температура будет держаться около нуля – пройдет мокрый снег.

Она предупредила украинцев об опасности, которую спровоцировала оттепель и напомнила, что нужно проверить подвалы.

"Еще раз напоминаю – теплая погода способствует таянию снега и льда, прилепляет опасные сосульки на крышах домов. Ледяные лужи маскируют лед, можно и упасть прямо в лужу и промочить ноги. Сосулька может отломится – дальше сами придумывайте. У кого есть подвалы или в гаражах тайники для картофеля – наведайтесь, проверьте, не плавает ли ваше добро", - порекомендовала Диденко.

В столице 1 февраля будет теплым, но влажным. Также вероятны осадки в виде дождя.

"В Киеве ближайшей ночью около нуля, завтра днем 1-3 градуса тепла, туман, морось, дождь", - рассказала Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики дали неутешительный прогноз погоды на весну.

А также рассказывали о том, что Наталка Диденко сообщила, когда в Украину снова вернутся морозы.