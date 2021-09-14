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Что будет с транспортом в "красной" зоне и нужны ли COVID-сертификаты: ответ Шмыгаля

Автор: Илона Свиридова

Общественный транспорт не будут останавливать в случае введения "красной" зоны адаптивного карантина. Но водители и другой персонал должны быть вакцинированы от COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Что касается транспорта, мы будем требовать вакцинации водителей и работников. Тут подход будет для всех одинаковым - коллективы должны быть вакцинированными. В "желтой" зоне минимум одна доза, в "красной" зоне - две дозы вакцины. Что касается пассажиров, будет сохраняться масочный режим, социальная дистанция. В общественном транспорте требовать сертификаты - это нецелесообразно", - отметил он.

Премьер уточнил, что закрывать транспортное сообщение в "красных" зонах не планируется. Но основные параметры адаптивного карантина остаются без изменений.

Напомним, ранее сообщалось, что решение о переводе Украины в "желтую" зону будет принято до конца этой недели.

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Денис ШмыгальКарантинВакцинация