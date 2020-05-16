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Метро в Киеве откроют в мае: эксперты озвучили риски

Lite » Стиль жизни 16.05.2020 - 14:09
Метро в Киеве откроют в мае: эксперты озвучили риски
Метро в Киеве и прогноз врача (коллаж: РБК-Украина)

Если метро в Киеве откроется, возможна новая вспышка коронавирусной инфекции

Власти хотят открыть метро в Киеве в конце мая. При этом, если не запустить работу метрополитена в столице, это может привести к голодным бунтам, так как многие просто не могут добраться на работу. Однако запуск метро грозит новой вспышкой коронавируса. Врач-инфекционист рассказала, какие могут быть последствия у преждевременного снятия карантинных мер на работу общественного транспорта.

Врач-инфекционист киевской больницы Виктория Романова считает, что при досрочном восстановлении работы метрополитена можно ожидать "перегруз" больниц. Ее слова цитирует "Апостроф".

"Важно понимать, что карантин не лечит коронавирус, а только облегчает нагрузку на медицинские учреждения. Случаев массового нарушения карантина в стране не было, все так или иначе были вынуждены сидеть дома. Поэтому мы наблюдали снижение динамики заболеваемости. После открытия метрополитена и общественного транспорта можем ожидать вспышку заболеваемости и "перегруз" больниц. С другой стороны, если не открыть – будет голодный бунт", - сказала Виктория Романова.

Стоит отметить, что в комментарии изданию экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава выступает за запуск метро и считает решение о его закрытии ошибочным.

"Решение открыть метрополитен в кратчайшие сроки абсолютно разумно и правильно. Решение закрыть его было неправильным. Власть должна понимать, что люди, не имеющие собственного автомобиля, по факту стали заложниками ситуации. Необходима координация работы центра и регионов, в первую очередь – решают местные власти, а государство формирует общую политику и рекомендации", - отметил он.

По словам Криклия, спешить с открытием метро нельзя, возобновление работы общественного транспорта должно быть этапным и будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Риски при таком сценарии действительно высокие.

Напомним, что ранее Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина

Также РБК-Украина писало, что крупные ТРЦ, по мнению мэра, в Киеве необходимо открывать после метро.

Автор: Анна Ярошенко

Теги Новости Украины метрокарантин
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