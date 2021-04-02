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Будет ли комендантский час в Украине из-за COVID: ответ главы Минздрава

Новина українською → Киев, Пятница 02 апреля 2021 11:50
Будет ли комендантский час в Украине из-за COVID: ответ главы Минздрава Фото: Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На сегодня власти не обсуждают комендантский час как меру для борьбы с пандемией COVID. Такая мера возможна только в случае чрезвычайного положения в Украине.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение", - отметил Степанов.

По его словам, для введения чрезвычайного положения есть особый механизм, который требует согласования Верховной радой и утверждения президентом.

Отметим, источники РБК-Украина сообщали, что власть не планирует вводить комендантский час в рамках борьбы с коронавирусом в Украине. В частности, могут усилить патрули Национальной гвардии, которые будут следить за соблюдением карантина, и рассматривается возможность закрытия межобластного сообщения.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне своих коронавирусных антирекордов Польша может ввести комендантский час.

А Турция, например, периодически прибегает к такой мере. На сегодня комендантский час в этой стране действует на выходные дни в течение месяца Рамадан.

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