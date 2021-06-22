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Будет доминировать по всей Европе: ученые сделали заявление о коронавирусе "Дельта"

Автор: Анастасия Рокитна

Коронавирус "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы. В странах, где он уже доминирует, наблюдается быстрое ухудшение эпидемической динамики.

Об этом речь идет в прогнозе ученых Национальной академии наук Украины.

Этот штамм уже доминирует в Великобритании, Российской Федерации, Португалии.

"В остальных странах Европы штамм "Дельта" быстро вытесняет другие. Ожидается, что до конца лета он будет доминировать на всей территории Европы", - говорится в сообщении.

Страны, в которых "Дельта" уже доминирует, отличаются тем, что последний пик они прошли примерно в январе 2021 года и не имели весеннего пика подобно странам Восточной Европы - таким, как Украина, Польша, Румыния, Венгрия.

"Эпидемическая динамика Украины сейчас наиболее похожа на динамику Польши и Румынии, в которых эпидемические показатели достигли минимумов весны 2020 года", - сообщили ученые.

Напомним, в ВОЗ заявили, что коронавирус "Дельта" становится доминирующим в мире.

Согласно исследованиям, "индийский" штамм коронавируса, также известный как "Дельта", увеличивает вдвое риски госпитализации.

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