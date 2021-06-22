Будет доминировать по всей Европе: ученые сделали заявление о коронавирусе "Дельта"

Этот штамм уже доминирует в Великобритании, Российской Федерации, Португалии.

"В остальных странах Европы штамм "Дельта" быстро вытесняет другие. Ожидается, что до конца лета он будет доминировать на всей территории Европы", - говорится в сообщении.

Страны, в которых "Дельта" уже доминирует, отличаются тем, что последний пик они прошли примерно в январе 2021 года и не имели весеннего пика подобно странам Восточной Европы - таким, как Украина, Польша, Румыния, Венгрия.

"Эпидемическая динамика Украины сейчас наиболее похожа на динамику Польши и Румынии, в которых эпидемические показатели достигли минимумов весны 2020 года", - сообщили ученые.