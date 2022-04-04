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Мы не будем делать пауз для поиска преступников, – Зеленский о резне в Буче

Фото: Последствия военных преступлений в Буче (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновников военных преступлений РФ на территории Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украина 24.

"Мы не будем делать никаких пауз, чтобы найти всех преступников. И это в принципе, я считаю, в пользу цивилизации, потому что если мы не найдем выход цивилизованный, то вы знаете наших людей – они найдут нецивилизованный выход", – заявил Зеленский.

Ранее президент рассказал о тысячах замученных оккупантами украинцев. Он пообещал, что мир обязательно признает военные преступления РФ геноцидом.

Спецназовцы Нацполиции 2 апреля начали зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи. В то же время городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, в частности подростков.

К слову, Соединенные Штаты потребуют отстранения РФ из Совета ООН по правам человека.

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