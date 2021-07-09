Будапешт проводит тестирование на антитела, чтобы установить эффективность COVID-вакцин

Власти Будапешта предложили пожилым жителям столицы Венгрии сделать бесплатный тест на антитела после вакцинации от коронавируса. Причиной такого решения стали жалобы людей на отсутствие иммунитета после получения второй дозы препарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press .

По его данным, предложение от властей сделать жителям столицы старше 60 лет бесплатные тесты появилось после того, как многие полностью вакцинированные горожане сообщили, что у них не выработались антитела для защиты от коронавируса. Прививки таким людям в основном делались китайским препаратом Sinopharm.

Заместиель мэра Будапешта Амбрус Кисс отметил, что жалобы жителей подрывают доверие к вакцинам и правительство страны должно заказать для этих людей третью дозу препарата.

"Мы думаем, что чем больше тестов мы проводим, тем больше давление со стороны общества в отношении третьей дозы", - сказал он.