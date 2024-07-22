Буданов зробив заяву щодо вбивства Фаріон

За його словами, вбивство Фаріон - це виклик для всього українського суспільства, а також злочин проти основоположних прав та свобод українців.

"Ця трагедія ще раз продемонструвала: ворог прагне використовувати будь-які інструменти, щоб роз'єднати нашу націю. Отже, ми не маємо права забувати, що, незважаючи на наші відмінності у політичних позиціях, право на думку, право відстоювати свої переконання - священне", - додав начальник ГУР.

Буданов зазначив, що право на думку - фундамент для свободи, тому кожен, хто на нього зазіхає, має бути покараний.

"Ірина Фаріон загинула за українську позицію. Ми не маємо права терпіти подібні злочини та продовжуємо захищати Україну як на фронті, так і всередині нашої держави", - уточнив він.