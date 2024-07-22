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Буданов зробив заяву щодо вбивства Фаріон

Понеділок 22 липня 2024 19:46
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Буданов зробив заяву щодо вбивства Фаріон Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Вбивство громадської діячки Ірини Фаріон доводить, що ворог у будь-який спосіб намагається роз'єднати українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в Telegram.

За його словами, вбивство Фаріон - це виклик для всього українського суспільства, а також злочин проти основоположних прав та свобод українців.

"Ця трагедія ще раз продемонструвала: ворог прагне використовувати будь-які інструменти, щоб роз'єднати нашу націю. Отже, ми не маємо права забувати, що, незважаючи на наші відмінності у політичних позиціях, право на думку, право відстоювати свої переконання - священне", - додав начальник ГУР.

Буданов зазначив, що право на думку - фундамент для свободи, тому кожен, хто на нього зазіхає, має бути покараний.

"Ірина Фаріон загинула за українську позицію. Ми не маємо права терпіти подібні злочини та продовжуємо захищати Україну як на фронті, так і всередині нашої держави", - уточнив він.

Вбивство Фаріон

Нагадаємо, 19 липня в Ірину Фаріон стріляли біля її будинку. Куля влучила їй в голову. Громадську діячку одразу госпіталізували, але незважаючи на старання лікарів, вона померла за кілька годин.

Поки що зловмисника, який її вбив, так і не знайшли. Але правоохоронці оприлюднили прикмети підозрюваного.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, українські правоохоронці розглядають можливість причетності Росії до вбивства колишньої народної депутатки.

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Ірина Фаріон Головне управління розвідки Кирило Буданов ГУР
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Буданов зробив заяву щодо вбивства Фаріон
Буданов зробив заяву щодо вбивства Фаріон
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